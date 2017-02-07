Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mersin'in Erdemli ilçesinin dağlık kesimindeki İlemin Mahallesi'nde oturan Duran Mustafa Karaaslan (89) ile eşi Elife Karaaslan (91) evlerinde ölü bulundu.



Komşularının ihbarı ile olay yerine giden jandarma ve sağlık ekipleri, çiftin üzerinde her hangi bir delici veya kesici alet izine rastlamadı.



Yaktıkları kömürlü sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldükleri sanılan çiftin cenazeleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.