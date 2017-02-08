Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van'ın Başkale ilçesinde yolu kar nedeniyle kapanan mahallede rahatsızlanan kardeşler, ekiplerin zorlu mücadelesi sonucu hastaneye yetiştirildi. İlçeye 90 kilometre uzaklıktaki Böğrüpek Mahallesi'nde Hamit (3), Nihat (4) ve Ceylan Yağma'nın (5) yüksek ateş nedeniyle rahatsızlanması üzerine, baba Cangir Yağma durumu 112 Acil servis ve İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi. Yolun kardan ulaşıma kapalı olması nedeniyle Başkale Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığına bağlı karla mücadele ekibi bölgeye sevk edildi. Sağlık ekipleri, 2 iş makinesinin görev aldığı çalışmada, zorlu mücadelenin ardından mahalleye ulaştı. Evlerinde ilk müdahaleleri yapılan kardeşler, ambulansla Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaklaşık 6 saat süren çalışma sonucu hastaneye ulaştırılan kardeşlerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.