Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gece saatlerinde Bodrum’da etkili olan şiddetli fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi. Saatteki hızı zaman zaman 70 km’ye ulaşan fırtınanın ardından bir anda başlayan sağanak yağmur nedeniyle sokakları su bastı. Yaklaşık 2 saat boyunca yağan sağanak yağmur nedeniyle birçok sokak ve cadde göle döndü. Araçlar yolda ilerlemekte zorlanırken bir anda bastıran dolu nedeniyle hayat Atatürk Caddesinde bulunan dere sokakta su taşkınları meydana geldi. Yağmur suları nedeniyle rögarlar taştı, sokaklar sularla doldu. Bodrum merkez dahil olmak üzere Konacık, Bitez, Ortakent mahalleleri bulunan birçok bölgede su taşkınları oluştu. Bazı iş yerlerinde küçük çaplı su baskını oluşurken dere sokaktan geçmek isteyen araçlar ise yarıya kadar sular altında kaldı.