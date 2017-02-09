Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan yabancı uyruklu 23 kişi yakalandı. Bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Ahmetçe köyü sahilinde operasyon düzenledi. Operasyonda, zeytinlikler arasına gizlenen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye ve Afganistan uyruklu 23 kişi yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen 23 kişi, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Çanakkale'de 23 kaçak yakalandı
09.02.2017 - 11:30 | Son Güncelleme: 09.02.2017 - 11:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ayvacık ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Midilli Adası'na gitmeye çalışan Suriye ve Afganistan uyruklu 23 kişi yakalandı
Etiketler : kaçak,ayvacık,çanakkale,haberler,
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