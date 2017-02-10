Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üsküdar'da 6 Şubatta saat 16.00 sıralarında tünel inşaatından kaynaklandığı ileri sürülen büyük bir gürültü duyuldu. Panik yaşayan bina sakinleri sokağa döküldü. Binalarda çatlak olduğunu gören vatandaşalar belediyeye haber verdi.

Belediye görevlileri, olayın olduğu bölgede inceleme yaptılar. Daha sonra bahçe duvarlarının yıkıldığı, toprakların kaydığı, elektrik direklerinin eğildiği, kaldırımlar, yollar, bina duvarları ve dairelerin içerlerinde çatlaklar olduğu belirlendi.



3 BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Zabıta görevlileri olay nedeniyle sokaktaki 3 binayı tahliye etti. Bina kapılarına mühür vuran görevliler sokağı da kapattı. Tahliye edilen binalarda yaşayan 14 aile ise 3 gündür komşu ve akrabalarında kalıyorlar.

Dairesinden çıkmak zorunda kalan Taha Ramazan Elma yaşanan olayla ilgili, "Metro inşaatından dolayı olduğunu düşündüğümüz zelzele gibi bir şey oldu. Evlerde çatlaklar oluştu. Bizim binamız ve yan bina kullanılmaz hale geldi. Zabıta ekipleri hızlı bir şekilde geldiler ve bizi dışarı çıkarttılar. Evi mühürlediler. Sokakta kaldık. Yardım edileceği söylendi. Belediye başkan yardımcısına kadar gittik, valiliklere yazı yazdık, dilekçeler verdik. Ancak hiçbir şekilde geri dönüş yapılmadı. Metro'dan gelen müteahhitler ve mühendisler bizimle alakası yok diye beyanda bulundular" dedi.



İLGİLİLERDEN YARDIM BEKLİYORLAR

Bir başka bina sakini ise, "Bu tünel nedeniyle bu toprak yığıldı buraya, içerideki toprağın suyunu bıraktılar buraya. Buralar defalarca sel baskınına uğradı. Bizim kapımızın önü açılmaya başladı, yollar patladı, elektrik direği yamuldu, kofranın yanında patlamalar var. Bu olayın sebebi toprağın basıncı, hafriyatın yığılması. Biz bundan mahallece mağdur olduk. Yetkililer, suç bizim değildir diyorlar. Bu aileler, komşularımız dışarıda kaldı. Bize sığındılar. Çocuklar okula gidecek. Mağdur durumdalar, yardım edilmesini büyüklerden bekliyoruz" şeklinde konuştu.



YANI BAŞLARINDA ULAŞIM YOLU PROJESİ ÇALIŞMASI YAPILIYOR

Öte yandan olayın yaşandığı bölgenin yanı başında Çamlıca-Libadiye arasına, "Üsküdar Çamlıca Tepesi Ulaşım Yolları Projesi" kapsamında, bir kısmı hemzemin geçiş olarak yapılması planlan tünel inşaatı çalışması olduğu görüldü. İlgililerden yardım bekleyen bina sakinleri olayın sebebinin de belirlenmesini istiyorlar.