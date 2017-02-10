Altayçeşme Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde yerde hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine  bildirdi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kişinin hayatını kaybettiği  belirlendi.
 
Polis, cadde üzerindeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye  alırken, şahsın üzerinden Metin Kaymak (48) adına düzenlenmiş nüfus cüzdanı  çıktı.
 
Ceset, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi  yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
 
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.