Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altayçeşme Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde yerde hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.



Polis, cadde üzerindeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye alırken, şahsın üzerinden Metin Kaymak (48) adına düzenlenmiş nüfus cüzdanı çıktı.



Ceset, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.