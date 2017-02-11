Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın Sanayi Sitesi’nde oto kaporta ve boya işyerinde meydana geldi. Serdar Ballı'ya ait işyerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler bir anda işyerini sardı. Dumanları fark eden çevre esnafı itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bu sırada polis çevre güvenliği alarak meraklı vatandaşları uzaklaştırdı. Ekiplerin çalışması sonucu yangın, çevre dükkanlara sıçramadan söndürüldü. Büyük çaplı maddi hasarın oluştuğu iş yeri, kullanılamaz hale geldi. Yangının kesin çıkış nedenin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.