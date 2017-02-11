Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uzun süredir Sibirya soğuklarının yaşandığı Erzurum'da hava sıcaklıklarının artması ile birlikte şehir merkezini sis kapladı. Yüksek basıncın etkisi ile nem oranı yüzde 96'yı bulunca göz gözü görmedi. Binaların bile sisten görünmediği kent merkezinde, karayollarında da sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 10 dereceyi bulduğu Erzurum'da sisin gün boyu etkili olması bekleniyor.



Yoğun sis ve buzlanma nedeniyle 30’a kaza meydana geldi

Kentte özellikle akşam ve sabah erken saatlerde etkili olan sis Erzurum-Erzincan, Çat-Bingöl, Erzurum-Ağrı karayolları ile Erzurum Havalimanına ulaşımı sağlayan karayolunda görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdü. Sis ve buzlanmanın yoğunlaştığı Erzurum-Erzincan Karayolu üzeri Organize Sanayi mevkiinde 30’a yakın yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Sürücülerin buzlanan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmeleri üzerine birçok araç yoldan savruldu. 30’a yakın kazada 15 kişinin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Trafik ekipleri buzlanan güzergahı bir süre ulaşıma kapatarak megafonla anons yapıp sürücüleri uyardı. Bazı trafik kazaları ise güvenlik kameralarına yansıdı.



Erzurum'da yoğun sis uçak seferlerini aksattı

Yoğun sis nedeniyle İstanbul ve Ankara'dan Erzurum’a yapılacak uçak seferlerinde aksamalar yaşandı. Dün akşam saatlerinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanından Erzurum’a gelen ‘Ağrı’ isimli uçak, pisti 2 kez pas geçerek büyük tehlike atlattı. Bunun üzerine uçak Erzincan Havalimanına yönlendirildi. Erzincan Havalimanına iniş yapan uçaktaki yolcular gece saatlerinde karayoluyla Erzurum’a getirildi.



Çığ uyarısı

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü uzmanları, bugün Erzurum, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde aralıklı hafif kar yağışı etkili olacağını bildirdi. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceğini belirten uzmanlar, dik ve eğimli yamaçlarda 'çığ' riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguladı. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta sürücüler olmak üzere vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.