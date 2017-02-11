Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AA muhabirinin, Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, ''oteller bölgesi''nde kar kalınlığı 1 metre 57 santimetre ölçüldü. Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 2 derece olduğu Uludağ'da, 5 gün boyunca aralıklarla kar yağışı bekleniyor. Bu arada, hafta sonu tatilini fırsat bilerek Uludağ'a gelen çok sayıda yerli ve yabancı turist ile günübirlikçiler, kayak pistlerini doldurdu. Tatilcilerden Figen Baran, Uludağ'ı ailece çok sevdiklerini söyledi. Baran, Uludağ'a gelmek için sömestir yoğunluğunun bitmesini beklediklerini belirterek, ''Hala yoğunluğun devam ettiğini görüyoruz. Bu durum da bizim teleski ve telesiyej önlerinde kuyrukta beklememize neden oluyor.'' diye konuştu.