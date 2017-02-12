Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM), arı zehrinden güzellik kremi üretiyor. DAGEM Müdürü Yrd. Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu, üzerinde çalıştıkları ve yapım safhasına getirdikleri kremin botoksla kullanılabilecek, ciltteki kırışıklıkları giderecek bir ürün olacağını belirtti. Arı zehrinin başta romatizmal hastalıklar olmak üzere MS gibi sinir sistemi rahatsızlıklarının tedavisinde kullanıldığını belirten Kekeçoğlu, şu bilgileri verdi: Hedefimiz tamamen Türk malı bir üretim yapmak. Arıcılık konusunda oldukça ilerideyiz. Ciddi bir üretim sektör kuvvetimiz varken, arı ürünlerini iyi değerlendirmememiz ekonomik bir kayıp. Bu kaybın önüne geçmek için bilim insanlarının daha fazla çalışma yapması ve bu ürünleri bir değere dönüştürmesi lazım. Bu amaçla yola çıktık. Hem sanayiye kazandırmak hem de ülkemizde yaşayan insanlara doğal güvendikleri ürünler kullandırmak istiyoruz.