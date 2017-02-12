Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Hüseyin Ören (25) yönetimindeki 68 DZ 206 plakalı otomobil, Eskişehir-Ankara karayolunun 2. kilometresindeki otogar köprüsünün beton ayaklarına çarparak devrildi. Kazada, araçta sıkışan Ören, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Hüseyin Ören'in cesedi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.