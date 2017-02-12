Alınan bilgiye göre, Hüseyin Ören (25) yönetimindeki 68 DZ 206 plakalı otomobil, Eskişehir-Ankara karayolunun 2. kilometresindeki otogar köprüsünün beton ayaklarına çarparak devrildi. Kazada, araçta sıkışan Ören, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Hüseyin Ören'in cesedi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.
Eskişehir'de kaza, 1 kişi öldü
12.02.2017 - 09:51 | Son Güncelleme: 12.02.2017 - 09:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.
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446341 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/446341.aspx
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