Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin önlenmesine yönelik kent merkezinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Zanlıların ev ve eklentilerindeki aramada; 3 av tüfeği, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.