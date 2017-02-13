Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin önlenmesine yönelik kent merkezinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Zanlıların ev ve eklentilerindeki aramada; 3 av tüfeği, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Van'da operasyon: 11 gözaltı
13.02.2017 - 10:25 | Son Güncelleme: 13.02.2017 - 10:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler : VAN,operasyon,terör,
446607 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/446607.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER