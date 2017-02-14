Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karayolunda bulunan bin 600 metre rakımlı Pamuk Geçidi mevkisinde dün akşam başlayan kar yağışı ile soğuk hava zeminin buzlanmasına neden oldu.

Sürücülerin tır ve kamyonlarıyla rampayı çıkmakta zorlanması yüzünden yolun bu bölümü trafiğe kapandı.

Bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdüren karayolları ekipleri, sürücüleri araçlarının lastiklerine zincir takmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kamyon sürücülerinden Resul Mert, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ağrı'dan Iğdır'a saman taşıdığını ve buzlanma dolayısıyla Pamuk Geçidi'ni aşamadığını söyledi.

Bir başka sürücü Murat Akgün de yolda mahsur kaldıklarını belirterek, zeminin zamanında tuzlanmadığını iddia etti.

Tır sürücüsü Serhat Köprü ise yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çektiklerini dile getirerek, "Bir an önce buradan çıkmamız gerekiyor. Dışarısı çok soğuk ve tehlikeli. Devletimizden, karayolları ekiplerimizden yardım istiyoruz." diye konuştu.