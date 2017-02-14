Yüksekova ilçesinde etkili olmaya başlayan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle taşmalı köy okulları öğleden sonra için tatil edildi.
Yüksekova’da eğitime kar engeli
14.02.2017 - 10:44 | Son Güncelleme: 14.02.2017 - 10:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşmalı köy okulları öğleden sonra tatil edildi.
Etiketler : Hakkari,yüksekova,kar yağışı,
446930 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/446930.aspx
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