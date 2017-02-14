Bolu’da hava sıcaklıklarının mevsim normallerine dönmesiyle birlikte aralıklarla yağan yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, Bolu Dağı D-100 karayolu ve TEM otoyolu mevkilerinde etkili oldu. Kar yağışının başlamasıyla birlikte karayolları ekipleri, ulaşımda bir sorun yaşanmaması için kar küreme araçlarıyla çalışmalarına başladı.
Bolu'da kar yağışı yeniden başladı
14.02.2017 - 11:42 | Son Güncelleme: 14.02.2017 - 11:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bolu’da, D-100 karayolu ve TEM otoyolu Bolu Dağı mevkilerinde sabah saatlerinde kar yağışı başladı.
Etiketler : bolu,kar,haberler,
446955 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/446955.aspx
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