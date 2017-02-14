Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bolu’da hava sıcaklıklarının mevsim normallerine dönmesiyle birlikte aralıklarla yağan yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, Bolu Dağı D-100 karayolu ve TEM otoyolu mevkilerinde etkili oldu. Kar yağışının başlamasıyla birlikte karayolları ekipleri, ulaşımda bir sorun yaşanmaması için kar küreme araçlarıyla çalışmalarına başladı.