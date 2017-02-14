Edinilen bilgiye göre, olay, Tarsus Organize Sanayi bağlantı otoyolu Ülküköy yakınlarında meydana geldi. Ali D. isimli şahıs 33 NIM 20 plakalı otomobille Tarsus-Huzurkent otoban bağlantı yolundan geçerek Ülküköy yakınlarındaki bir üst geçidin altında park etti. Ali D., kısa bir süre sonra silahla intihar etti. Vatandaşların durumu polis ekiplerine bildirilmesiyle olay yerine gelen ekipler Ali D.'nin öldüğünü belirlediler. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından evli ve 2 çocuk babası Ali D.'nin cenazesi Adana Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Otomobilde intihar etti
14.02.2017 - 11:53 | Son Güncelleme: 14.02.2017 - 11:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mersin'in Tarsus ilçesinde otoban bağlantı yolunda bir kişi, otomobilin içerisinde intihar etti.
Etiketler : mersin,intihar,haberler,
446963 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/446963.aspx
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