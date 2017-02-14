FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan Erzincan’ın Refahiye ilçe Kaymakamı Sedat Ateş, Sulh Ceza Mahkemesince örgüt üyesi olmak suçundan tutuklandı. Ateş’in Bylock kullanıcısı olduğu belirtildi. 