FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan Erzincan’ın Refahiye ilçe Kaymakamı Sedat Ateş, Sulh Ceza Mahkemesince örgüt üyesi olmak suçundan tutuklandı. Ateş’in Bylock kullanıcısı olduğu belirtildi.
Refahiye Kaymakamı FETÖ’den tutuklandı
14.02.2017 - 17:12 | Son Güncelleme: 14.02.2017 - 17:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Erzincan’ın Refahiye Kaymakamı Sedat Ateş, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : refahiye,kaymakam,fetö,
447054 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/447054.aspx
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