Alınan bilgiye göre, dünden bu yana etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi ve bağlı köylerdeki ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi.
Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.
Şırnak'ta eğitime kar engeli
15.02.2017 - 09:00 | Son Güncelleme: 15.02.2017 - 09:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şırnak'ta kar nedeniyle il merkezi ve bağlı köylerdeki okullarda eğitime bir gün ara verildi.
Alınan bilgiye göre, dünden bu yana etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi ve bağlı köylerdeki ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi.
Kaynak: AA
Etiketler : Şırnak,
447186 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/447186.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER