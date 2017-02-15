Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, dünden bu yana etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi ve bağlı köylerdeki ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.