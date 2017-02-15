Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, “Batman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi maksadıyla, bölge halkımızın da desteğiyle bölücü terör örgütü ile mücadeleye aralıksız olarak devam edilmektedir. PKK/KCK terör örgütünün kırsal alan yapılması içerinde eğitim alan ve faaliyet gösteren iki şahıs ilimizde yakalanmış, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanmışlardır. PKK/KCK terör örgütünün kırsal alan yapılanmasına eleman temin eden yine hakkında örgütün kırsal alan yapılanması içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarına yardım ve yataklık yaptığı yönünde bilgiler bulunan bir şahıs yakalanmış sevk edildiği adli mercilerce tutuklanmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güven içerisinde yaşamalarını sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen tüm faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir” denildi.