Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güneysu Kaymakamı İhsan Selim Baydaş, yaptığı açıklamada, ilçede etkili olan kar yağışının ardından buzlanma nedeniyle bugün eğitim öğretime ara verildiğini belirtti.

Baydaş, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelinde bir gün idari izinli sayılacağını ifade etti.