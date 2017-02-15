Güneysu Kaymakamı İhsan Selim Baydaş, yaptığı açıklamada, ilçede etkili olan kar yağışının ardından buzlanma nedeniyle bugün eğitim öğretime ara verildiğini belirtti.
Baydaş, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelinde bir gün idari izinli sayılacağını ifade etti.
Rize'de eğitime kar engeli
15.02.2017 - 11:41 | Son Güncelleme: 15.02.2017 - 11:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rize'nin Güneysu ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
Güneysu Kaymakamı İhsan Selim Baydaş, yaptığı açıklamada, ilçede etkili olan kar yağışının ardından buzlanma nedeniyle bugün eğitim öğretime ara verildiğini belirtti.
Kaynak: AA
Etiketler : Rize,
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