Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakkari'de etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle bugün ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gerçekleştirilemeyecek.Valilikten yapılan açıklamada, il merkezi ve bağlı köylerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okulların bugün tatil edildiği bildirildi.Yüksekova ilçesinde de eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.İlçe Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, ilçede iki gündür yoğun kar yağışı ve tipinin etkisini sürdürdüğünü söyledi.

Vatandaşların sıkıntı yaşamaması için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Kaşıkçı, şunları aktardı:"İlçe genelinde okullara bir gün ara verme kararı aldık. Kar tatili nedeniyle aksayan dersler için hafta sonları telafi eğitimi verilecek. Ekiplerimiz, karla mücadelede yoğun bir mesai harcıyor. Çalışmalarımızı ara vermeden sürdüreceğiz."