Ulus’ta 3 katlı ahşap binada çıkan yangına Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale ederken, alevler binanın tamamını sardı. Yangının diğer evlere de sirayet etmesini önlemek için itfaiye ekipleri yoğun bir şekilde çalışıyor. Çökme tehlikesi bulunan evde çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
Ulus’ta yangın
15.02.2017 - 13:20 | Son Güncelleme: 15.02.2017 - 13:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Ulus’ta Sobacılar Çarşısında bulunan 3 katlı ahşap boş binada yangın çıktı.
Etiketler : Ankara,
447321 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/447321.aspx
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