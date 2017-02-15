Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulus’ta 3 katlı ahşap binada çıkan yangına Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale ederken, alevler binanın tamamını sardı. Yangının diğer evlere de sirayet etmesini önlemek için itfaiye ekipleri yoğun bir şekilde çalışıyor. Çökme tehlikesi bulunan evde çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.