Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Öğretmenler Mahallesi Hakkı Armutçuk Caddesi 1126 Sokak’ta bulunan 3 katlı apartmanın ikinci katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bir anda daireyi kaplayan yangın büyüdü. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangında, ev kullanılmaz hale geldi. Yangın çevre binalara sıçramadan kontrol altına alınırken, mahallenin duman altında kalması sebebiyle büyük panik yaşandı. Can kaybı yaşanmazken, binada maddi hasar meydana geldi.