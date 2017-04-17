Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün Marmara'nın batısında beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde kuvvetli olmasının beklendiğini açıkladı.
Marmara'nın batısındaki kuvvetli yağışlara dikkat
17.04.2017 - 11:08 | Son Güncelleme: 17.04.2017 - 11:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün Marmara'nın batısında beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde kuvvetli olmasının beklendiğini açıkladı.
Etiketler : marmara,yağmur,sağanak,haberler,
465466 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/465466.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER