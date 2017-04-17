Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün Marmara'nın batısında beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde kuvvetli olmasının beklendiğini açıkladı.