Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca, kaçakçılık ve organize suçların önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda ilçedeki ayçiçeği ekili bir tarlada, yasa dışı Hint keneviri bitkisi ekimi yapıldığı bilgisi alındı. Ekiplerin tarlada yaptığı aramada, 2 bin 290 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili A.S. ve M.A. isimli şüphelilerin gözaltına alındığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.