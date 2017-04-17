Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca, kaçakçılık ve organize suçların önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda ilçedeki ayçiçeği ekili bir tarlada, yasa dışı Hint keneviri bitkisi ekimi yapıldığı bilgisi alındı. Ekiplerin tarlada yaptığı aramada, 2 bin 290 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili A.S. ve M.A. isimli şüphelilerin gözaltına alındığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Adana'da Hint keneviri ele geçirildi
17.04.2017 - 13:23 | Son Güncelleme: 17.04.2017 - 13:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana'nın Ceyhan ilçesinde 2 bin 290 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : adana,uyuşturucu,hint keneviri,
465503 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/465503.aspx
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