Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, İstanbul'da bugün öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığı 22 derece olan İstanbul'da yağışların bugün öğle saatlerinden itibaren batıda yer yer kuvvetli olması beklenirken öğlene kadar parçalı, zamanla çok bulutlu bir hava hakim olacak.