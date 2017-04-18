Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genç kız, ilk başta “erkek sporu” olarak gördüğü haltere başlamak istemedi. Fakat zamanla haltere ilgi duymaya başladı. Müsabakalara katılan millî halterci, Türkiye’de yıldızlar, 15 yaş altı ve büyükler kategorilerinde şampiyon oldu. 2015’te İsveç’te 3 altın madalya 2016’da Polonya’da Avrupa Şampiyonası’nda üçüncü olan Nuray, son olarak Tayland’da altın ve gümüş madalya kazanırken, toplamda 191 kiloyla dünya şampiyonluğuna ulaştı. Genç kızın şimdiki hedefi ise; 2020 Tokyo Olimpiyatlarına katılmak ve madalya kazanmak.