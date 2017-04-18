Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan Karapet Geçidi'nde nisan ayının sonları olmasına rağmen karla mücadele çalışması aralıksız sürdürülüyor. Yurdun büyük bir kısmında güneşli hava hakim olurken, Karapet Geçidi’nde yüksekliği 3 metreyi geçen karda yol genişletme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 2985 rakımlı Karapet Geçidi'ni kullanan bazı sürücüler ise, kar dağları önünde durarak hatıra fotoğrafı çektirdi.
Bahçesaray yolunda kar temizleme çalışması
18.04.2017 - 10:13 | Son Güncelleme: 18.04.2017 - 10:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van-Bahçesaray karayolunda yüksekliği 3 metreyi geçen karda yol genişletme çalışmaları devam ediyor.
Etiketler : kar,van,bahçesaray,
465750 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/465750.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER