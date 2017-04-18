Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan Karapet Geçidi'nde nisan ayının sonları olmasına rağmen karla mücadele çalışması aralıksız sürdürülüyor. Yurdun büyük bir kısmında güneşli hava hakim olurken, Karapet Geçidi’nde yüksekliği 3 metreyi geçen karda yol genişletme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 2985 rakımlı Karapet Geçidi'ni kullanan bazı sürücüler ise, kar dağları önünde durarak hatıra fotoğrafı çektirdi.