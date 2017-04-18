Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerinden olan ve başına da 4 milyon TL ödül konularak aranan Adil Öksüz'ün, doğum yeri olan 289 seçmenin bulunduğu Hacıveliuşağı Mahallesi'nde pazar günü yapılan oylamada kurulan 1048 nolu sandıkta 201 'evet', 40 'hayır' oyu çıktı. Mahalle Muhtarı Ali Doğan, sandıktan çıkan sonucun, mahalle sakinlerinin Adil Öksüz ile uzaktan yakından bir bağı olmadığının açık bir göstergesi olduğunu söyledi.

"GÖRSELER LİNÇ EDERLER"

Mahalle olarak en büyük arzularının Adil Öksüz'ün bir an önce yakalanıp adalet önünde hesap vermesi olduğunu ifade eden Doğan, şöyle dedi: "Adil Öksüz'e mahallemizde kesinlikle sempati duyulmamaktadır, hatta onu görseler linç edecek durumdalar. Herkes ona kan kusuyor, bizim mahallemizden böyle bir kötü insanın çıkmasından dolayı. İlkokulu bitirdikten sonra buradan gittiğinde FETÖ'cülerle bir olmuş, vatanımıza, milletimize hainlik etmiştir. Böyle bir insanın buradan çıkması bizleri mahcup etmektedir. Yapılan referandumda mahallelimiz bunun cevabını vermiştir."