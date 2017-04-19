İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karakaş Çiftliği Mahallesi'nde dedektör köpek yardımıyla arama yaptı. Ekipler, toprağa gömülü 73 kilo 400 gram esrar ele geçirdi.