İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karakaş Çiftliği Mahallesi'nde dedektör köpek yardımıyla arama yaptı. Ekipler, toprağa gömülü 73 kilo 400 gram esrar ele geçirdi.
Malatya'da toprağa gömülü uyuşturucu bulundu
19.04.2017 - 15:45 | Son Güncelleme: 19.04.2017 - 15:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde, arazide 73 kilo 400 gram esrar ele geçirildi.
Etiketler : malatya,esrar,uyuşturucu,
466158 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/466158.aspx
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