Siirt'tin Şirvan ilçesinde akıma kapılan bir kişi hayatını kaybetti. Dişlinar köyünde, Selime Kumek (29), evde yayık makinesini temizlediği sırada elektrik akımına kapıldı. Kumek, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kumek'in cesedi otopsi için Siirt Devlet Hastanesine götürüldü.
Siirt'te akıma kapılan şahıs öldü
19.04.2017 - 17:48 | Son Güncelleme: 19.04.2017 - 17:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şirvan ilçesinde yayık makinesini temizlediği sırada elektrik akımına kapılan bir kişi hayatını kaybetti
Etiketler : siirt,şirvan,haberler,elektrik akımı,
466215 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/466215.aspx
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