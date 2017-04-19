Siirt'tin Şirvan ilçesinde akıma kapılan bir kişi hayatını kaybetti. Dişlinar köyünde, Selime Kumek (29), evde yayık makinesini temizlediği sırada elektrik akımına kapıldı. Kumek, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kumek'in cesedi otopsi için Siirt Devlet Hastanesine götürüldü.