Büyükçekmece’de vatandaşlar dolu sürprizi yaşadı. Büyükçekmece’de Nisan aynın ortasında yağan dolu vatandaşları şaşkına çevirdi. Bir anda bastıran doluya yakalanan vatandaşlar, dükkanlara ve kapalı alanlara sığındı.
İstanbul’a Nisan'da dolu sürprizi
20.04.2017 - 17:01 | Son Güncelleme: 20.04.2017 - 17:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Büyükçekmece’de nisan aynın ortasında yağan dolu vatandaşları şaşkına çevirdi.
Büyükçekmece’de vatandaşlar dolu sürprizi yaşadı. Büyükçekmece’de Nisan aynın ortasında yağan dolu vatandaşları şaşkına çevirdi. Bir anda bastıran doluya yakalanan vatandaşlar, dükkanlara ve kapalı alanlara sığındı.
Etiketler : dolu,istanbul,haberler,büyükçekmece,
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