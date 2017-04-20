Büyükçekmece’de vatandaşlar dolu sürprizi yaşadı. Büyükçekmece’de Nisan aynın ortasında yağan dolu vatandaşları şaşkına çevirdi. Bir anda bastıran doluya yakalanan vatandaşlar, dükkanlara ve kapalı alanlara sığındı.

 