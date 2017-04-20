Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cüneyt Bitikçioğlu İSTANBUL - 2002 yılından bu yana eğitim verilen cezaevi ve tutukevlerinden bugüne kadar 17 bin 603 mahkûm ve tutuklu eğitim aldı. Geçtiğimiz günlerde Sezen Aksu’nun kendisine yaptığı “Çilehaneyi verimhaneye çevir" öğüdünü eğitimler ile tuttuğunu açıklayan Deniz Seki, İSMEK’in cezaevinde verdiği eğitimlerin ne kadar önemli olduğunu da gösterdi.



İşbirliği yaptığı 7 cezaevinde, 20’ye yakın branşta eğitim veren; verdiği eğitimlerle mahkûm ve tutukluların zamanlarını değerlendirmeleri, üretime katkıda bulunmaları ve tahliye olduklarında bir meslek sahibi olmalarına imkân sağlayan İSMEK, önemli bir toplumsal sorumluluğu yerine getirmiş oluyor.



Bilgisayar kullanımı, İngilizce, yemek, bilgisayar işletmenliği, cam süs eşya yapımı, kuaförlük, resim, ebru gibi daha pek çok branşta eğitim alan Mahkûmlar, cezaları bittikten sonra iş hayatlarında meslek sahibi olacaklar. Bu güne kadar 17 bin 603 mahkûm ve tutukluya eğitim hizmeti götüren İSMEK, bu yıl da Bakırköy Kadın ve Çocuk İnfaz Kurumu, Esenler Metris Cezaevi, Kartal Cezaevi, Maltepe Çocuk Tutukevi, Silivri Cezaevi, Ümraniye Cezaevi, Üsküdar Paşakapısı Cezaevi’nde toplam 1515 mahkûma eğitim vermeye devam ediyor.



Deniz Seki’nin Verimhanesi Eğitimler Oldu

Tahliyesine sayılı günler kalan Deniz Seki’nin Sezen Aksu’ya gönderdiği bir mektup ise İSMEK cezaevi eğitimlerinin önemini gösterdi. Seki; cezası açıklandıktan sonra Sezen Aksu’nun kendisine gönderdiği bir mektupta ‘‘Dik durup çilehaneyi verimhaneye çevir” nasihatini işte bu eğitimlerle tuttuğunu açıkladı.



Deniz Seki, Bakırköy Kadın ve Çocuk Ceza İnfaz Kurumu’nda çok sayıda kursa katılıp ve bu eğitimleri başarıyla tamamladıktan sonra, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve İSMEK’in kendisine verdiği sertifikaları, bir teşekkür mektubu ile birlikte Sezen Aksu'ya yolladı. Seki İSMEK’ten “Aşçı Çıraklığı” ve “Aerobik” eğitimleri aldı.

