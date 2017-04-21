Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey, batı ve iç kesimlerde 6 ila 10 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden, Marmara'da kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuvvetli (40-70 Km/saat) olarak esmesi bekleniyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 12

İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 12

İzmir: Çok bulutlu, sabah saatlerinde güney kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17

Adana: Parçalı bulutlu 25

Bursa: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 12

Antalya: Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor. 11

Trabzon: Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı 19

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 16

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 23