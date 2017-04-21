Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eskişehir halkı Nisan ayında lapa lapa kar yağışının şaşkınlığını yaşadı. Kentte gece saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan yağmur sabah erken saatlerde kara dönüştü. Yağan kar ile birlikte şehrin özellikle yüksek kesimleri yerler beyaza büründü. Bazı mahallelerde araçların üzerine kar birikti. Sabah işe gitmek için evlerinden çıkanlar, Nisan ayında kar yağdığını görünce şaşırdı. Şehir merkezinde karla karışık yağmur altında yürüyerek iş yerlerine gidenler şemsiyeleriyle korunmaya çalıştı.

Meteoroloji verilerine göre; bugün hava sıcaklığının en fazla 8, en düşük 1 derece olması beklenirken, Cumartesi günü yağmurlu 11 ila eksi 1, Pazar günü ise hafif kar yağışlı 9 ila eksi 2 derece olması tahmin ediliyor.