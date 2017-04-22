Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak elektronik sigara ve malzemelerinin satışını yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde 5 ayrı adrese gerçekleştirilen operasyonda, 2 bin 148 adet elektronik sigara, 11 bin 147 adet elektronik sigara likiti, bin 107 adet elektronik sigara atomizeri, 8 bin 700 adet elektronik sigara atomizeri qili, 3 bin 45 adet elektronik sigara pili, 81 adet elektronik sigara bataryası, 39 adet elektronik sigara başlığı olmak üzere toplam 26 bin 267 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ve aparatları ele geçirildi.

Olayla ilgili S.B., G.K., M.G., A.K., A.D. ve H.D. hakkında “5607 Sayılı Kanun’a Muhalefet Etmek” suçundan yasal işlem yapılırken piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan kaçak cihazlara el konuldu.

Öte yandan gözaltına alınan S.B. ve G.K. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.