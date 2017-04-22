Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili kent merkezinde durdurdu. Suriyeli şahsın kullandığı otomobil içerisinde yapılan aramalarda 2 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Ele geçirilen sigaralar muhafaza altına alınırken Suriyeli şahıs ise gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.