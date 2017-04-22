Edinilen bilgiye göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili kent merkezinde durdurdu. Suriyeli şahsın kullandığı otomobil içerisinde yapılan aramalarda 2 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Ele geçirilen sigaralar muhafaza altına alınırken Suriyeli şahıs ise gözaltına alındı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.