Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maltepe Belediyesi’nin de katkılarıyla yeniden yapılan Medine Camii yapılan dualarla ibadete açıldı. Açılışa Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Maltepe İlçe Müftüsü Ahmet İnciler, dernek üyeleri, cemaat ve Zümrütevler halkı katıldı. 1.100 metrekarelik alanda kurulan ve 2 bin kişi kapasiteli caminin açılışında konuşan Başkan Kılıç, “Cenabı Hak, bu camiye emeği geçen herkesten razı olsun ve hizmetlerinizi kabul eylesin. İnşallah bu birlik ve beraberliğimiz, tüm Türkiye’ye örnek olur ve Türkiye’nin dört bir tarafında bu güzelliklere imza atarız” dedi.

Cüneyt Bitikçioğlu İSTANBUL