Maltepe Belediyesi’nin de katkılarıyla yeniden yapılan Medine Camii yapılan dualarla ibadete açıldı. Açılışa Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Maltepe İlçe Müftüsü Ahmet İnciler, dernek üyeleri, cemaat ve Zümrütevler halkı katıldı. 1.100 metrekarelik alanda kurulan ve 2 bin kişi kapasiteli caminin açılışında konuşan Başkan Kılıç, “Cenabı Hak, bu camiye emeği geçen herkesten razı olsun ve hizmetlerinizi kabul eylesin. İnşallah bu birlik ve beraberliğimiz, tüm Türkiye’ye örnek olur ve Türkiye’nin dört bir tarafında bu güzelliklere imza atarız” dedi.
Cüneyt Bitikçioğlu İSTANBUL
Medine Camii ibadete açıldı
23.04.2017 - 07:21 | Son Güncelleme: 23.04.2017 - 07:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Maltepe Zümrütevler’de 36 yıllık cami yıkılıp yeniden yapıldı.
Maltepe Belediyesi’nin de katkılarıyla yeniden yapılan Medine Camii yapılan dualarla ibadete açıldı. Açılışa Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Maltepe İlçe Müftüsü Ahmet İnciler, dernek üyeleri, cemaat ve Zümrütevler halkı katıldı. 1.100 metrekarelik alanda kurulan ve 2 bin kişi kapasiteli caminin açılışında konuşan Başkan Kılıç, “Cenabı Hak, bu camiye emeği geçen herkesten razı olsun ve hizmetlerinizi kabul eylesin. İnşallah bu birlik ve beraberliğimiz, tüm Türkiye’ye örnek olur ve Türkiye’nin dört bir tarafında bu güzelliklere imza atarız” dedi.
Etiketler : Maltepe Zümrütevler,36 yıllık cami,cami,Medine Camii,
467093 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/467093.aspx
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