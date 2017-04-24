Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Canan Eraslan

Çocukken ne olmak istiyordunuz? Doktor, mühendis, öğretmen, pilot, kaptan, gazeteci, sunucu... Liste daha uzar gider ama hayalinizi gerçekleştirebildiniz mi? Bu soruya “hayır” cevabını verenler büyük ihtimalle, yapamadıklarını çocuklarının üzerinde görmek isteyecek, bu istekle çocukları belki de hiç mutlu olamayacakları bir tarafa yönlendirecek. Dün 23 Nisan’dı. Egemenlik ve Çocuk Bayramı... Bayram sebebiyle, okullarında sivrilen çocuklar, bulundukları yere göre kaymakamın, emniyet müdürünün, valinin, garnizon komutanının, bakanların, başbakan ve cumhurbaşkanının koltuklarına oturdu. Okullardaki müsamerelerde doktor önlüğü ya da pilot üniforması giydi, ‘tütülerle’ bale gösterileri icra etti ama meslek başka şey... Hayatının, öğrenim sürecinden sonraki bütün süreçlerini etkileyecek çok önemli bir karar. Bu kararda en önemlisi çocukların karakterine uygun, sevecekleri bir seçim. Bunun için uzmanlardan destek almak çok önemli. DBE Davranış Bilimleri Enstitüsünden Uzman Psikolog Ayşen Kayahan ise bu konuda çok önemli tavsiyelerde bulunuyor.

¥ Çocuğunuz, sizin hayaliniz olan mesleğe yönelebilir elbette. Ama değilse baskı, mutsuz eder.

¥ Çocuk için kurduğunuz hayal, toplumsal gerçeklerle örtüşmeli. Günümüzde teknoloji ile ilgili meslekler çok popüler ama yeteneğini unutmayın.

¥ Sayısal derslerde çok iyi olanlar tıp ya da bilgisayar mühendisliği alanına yönlendiriliyor ama 6 yıl tıp okuyup, üzerine bir de uzman olduktan sonra şarkıcılığı tercih edenleri biliyoruz.

¥ Bir cerrah dünya çapında ün kazanırken, aynı okulda okuyan bir başkası bir adım bile ilerleme sağlamayabilir. İstek ve kabiliyet birleşmeli.

¥ 8’inci sınıf sonrası uygulanabilen ve sayısal, sözel, soyut, mekanik, mekânsal motivasyonu ve yatkınlığı ölçen test, doğru kariyer planlaması için çok önemli. Böylece çocuğunuz çalışırken mutlu olur.