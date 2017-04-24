Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türbe Mahallesi'nde bir evde meydana gelen olayda, tek katlı ve bahçeli olan Mustafa Diker ve ailesinin oturduğu evde, kirli çamaşır sepeti içerisinde yılan olduğu fark edildi. Müdahale etmekte panik yaşayan aile, İtfaiye ekiplerinden yardım istedi.

1 METRE 30 SANTİM UZUNLUĞUNDAKİ YILAN DOĞAYA BIRAKILDI

Eve gelen ekipler çamaşır sepeti içerisinde bulunan boz yılan olarak bilinen 1 metre 30 santim uzunluğundaki yılanı yakaladı. Daha sonrasında başka yılan olma olasılığına karşı evde arama yapan ekipler, yakaladıkları yılanı doğal yaşam alanına bıraktı.





