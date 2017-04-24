İzmir'den Ankara istikametine giden Hakan A. yönetimindeki 42 YE 649 plakalı tanker, Salihli Akhisar Kavaşğı'nda aynı istikamette giden Hüseyin Çetin yönetimindeki 45 LG 710 plakalı motosikletle çarpıştı. Çetin, olay yerinde hayatını kaybetti.
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İzmir'den Ankara istikametine giden Hakan A. yönetimindeki 42 YE 649 plakalı tanker, Salihli Akhisar Kavaşğı'nda aynı istikamette giden Hüseyin Çetin yönetimindeki 45 LG 710 plakalı motosikletle çarpıştı. Çetin, olay yerinde hayatını kaybetti.
Etiketler : manisa,manisa kaza,trafik kazası haberleri,