Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ahmet Münir Eren Afyon

Afyonkarahisar’ın Başmakçı ilçesinde kendini tabiata adayan bir isim Ahmet Ali Tezcan. Ağacı katleden, doğayı mahveden insanlardan rahatsız olduğunu dile getiren namıdiğer doğa ajanı, gazetemize konuştu;

“Çocukluğum güvercin kümeslerinde, ev çatılarında, sazlıklarda, dağlarda geçti. Güvercinlere kafes yapmak için girdiğim marangozhaneden Afyon’un en namlı marangozu olarak çıktım. Suni aşılama metoduyla 3. kuşakta en iyi Amerikan ırkına ulaşıp bir inekten 70 litre süt almaya başladım. Mükemmele odaklanmış bir zihnim var. Zirveye yükselmeden işi terk etmem, parmakla gösterilir hâle gelince de terki bekletmem.

TABİİ YEMELİYİZ

Bir domatesin ne miktarda hormon yediğini, ne düzeyde kimyasala maruz kalıp, soframıza ulaştığını üç aşağı beş yukarı tahmin ediyorum.

Tabii beslenmeye programlı bünyem her türlü kimyasala tepki veriyor.

Bir hayvanı yemlemeden hayvan severim, bir ağaç dikmeden doğacıyım diyenlerin sözleri beni ürpertiyor.

Cam şişeden beslenecek insanımızı plastik şişeye mahkûm edenlerin bir anda insan hayatı diye nutuklar atmasına şaşıyorum.

Hastanelerde bulunan dertli insanların çoğuna baktığınızda yanlış beslenmenin etkisini görürsünüz. Mesele çok yemek değil, doğal yemek. Bu yüzden doğal olmayan gıdalar ne kadar yenirse o kadar hastalıklar artacaktır.

TÜRLER TEHLİKEDE

Çocukluğumda gördüğüm birçok türü artık görmez oldum. Gerek dengesiz avcılık, gerek yanlış tarım çoğu türü yok etti. Barajlara bağlı olarak arap tavşanları tehlikeye girdi. Acıgöl çoğu kuşu barındıran bir kuş üssüyken fabrikaların gölden tuz çıkarması yüzlerce flamingonun ölümüne sebep oldu. Buna derhal bir tedbir alınması gelecek kuşakların menfaatinedir’’ dedi.

TEDBİR ALMALIYIZ

“Dengesiz avcılık ve yanlış tarım, çoğu canlı türünü yok etti” diyen Ahmet Ali Tezcan “Geleceğimiz için derhâl bir tedbir alınmalı’ ifadeleriyle yetkilileri görev çağırdı.