Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde 2 ila 6 derece artacak ve mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 18
İstanbul: Az bulutlu 19
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 23
Adana: Az bulutlu
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 24
Samsun: Az bulutlu 13
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 14
Erzurum: Az bulutlu 13
Diyarbakır: Az bulutlu 21