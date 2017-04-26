Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde 2 ila 6 derece artacak ve mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Az bulutlu 18

İstanbul: Az bulutlu 19

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 23

Adana: Az bulutlu

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 24

Samsun: Az bulutlu 13

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 14

Erzurum: Az bulutlu 13

Diyarbakır: Az bulutlu 21