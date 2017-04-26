7 Kasım 2016’da örgüt üyeliği iddiasıyla tutuklanan HDP Milletvekili Nihat Akdoğan, bugün çıkartıldığı Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tahliye oldu. Böylece tutuklu bulunan milletvekili sayısı 6’ya düştü.
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7 Kasım 2016’da örgüt üyeliği iddiasıyla tutuklanan HDP Milletvekili Nihat Akdoğan, bugün çıkartıldığı Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tahliye oldu. Böylece tutuklu bulunan milletvekili sayısı 6’ya düştü.
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