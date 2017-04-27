Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde artarak, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. 
Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. 
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 
Ankara: Az bulutlu 22 
İstanbul: Az bulutlu ve açık 21 
İzmir: Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu 25 
Adana: Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu 30 
Bursa: Az bulutlu ve açık 25 
Antalya: Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu 25 
Samsun: Az bulutlu ve açık 15 
Trabzon: Az bulutlu ve açık 15 
Erzurum: Az bulutlu ve açık 16 
Diyarbakır: Az bulutlu 24 