Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde artarak, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 22

İstanbul: Az bulutlu ve açık 21

İzmir: Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu 25

Adana: Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu 30

Bursa: Az bulutlu ve açık 25

Antalya: Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu 25

Samsun: Az bulutlu ve açık 15

Trabzon: Az bulutlu ve açık 15

Erzurum: Az bulutlu ve açık 16

Diyarbakır: Az bulutlu 24