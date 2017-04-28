Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 1 ila 3 derece artarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle batı ve güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 23

İstanbul: Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimleri yer yer puslu ve sisli 22

İzmir: Az bulutlu ve açık 28

Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu 30

Bursa: Az bulutlu ve açık 26

Antalya: Az bulutlu ve açık 27

Samsun: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu 16

Trabzon: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu 16

Erzurum: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 17

Diyarbakır: Parçalı, zamanla çok bulutlu 25