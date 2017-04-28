Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ancak bir anda hiç beklenmedik bir şey oluyor ve bir araç, büyük bir gürültüyle ofise dalıyor. O sırada ayakta bulunan adam, kazayı kıl payı atlatırken, oturan şahıslardan biri yıkılan duvarın altında kalıyor. İlginç kaza anbean güvenlik kamerasına yansıyor.