Ancak bir anda hiç beklenmedik bir şey oluyor ve bir araç, büyük bir gürültüyle ofise dalıyor. O sırada ayakta bulunan adam, kazayı kıl payı atlatırken, oturan şahıslardan biri yıkılan duvarın altında kalıyor. İlginç kaza anbean güvenlik kamerasına yansıyor.
Araç ofise böyle daldı
28.04.2017 - 10:42 | Son Güncelleme: 28.04.2017 - 10:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çin’de kaydedilen görüntülerde, bir ofiste 3 kişinin beklediği görülüyor.
Etiketler : haberler,çin,araba,kaza,
468529 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/468529.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER