Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malatya'da itfaiye aracının merdiven kısmında çalışırken minibüsün çarpması sonucu yere düşerek yaralanan itfaiye eri, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, İnönü Caddesi Dörtyol mevkisinde afiş asmak için itfaiye aracının merdivenine çıkan itfaiye eri Mustafa Gökgöz, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen minibüsün çarpması sonucu yere düştü. Ambulansla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan Gökgöz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.