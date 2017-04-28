Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir hafta arayla Rusya'dan Gazipaşa Alanya Havalimanına sefere başlayan 3. Havayolu şirketi olan Azurair, bölge turizmcileri ve idarecileri tarafından törenle karşılandı. Son bir haftada Rusya'dan Gazipaşa havalimanına gelen Rus turist sayısı ise 566 oldu. Geleneksel su tankı gösterisiyle karşılanan uçaktan inen yolculara, protokol mensupları ve turizmciler çiçek takdim ederek ikramlarda bulundu.

Firmasının yolcularını taşıyan Azurair'in inişiyle ilgili açıklama yapan Anex Tour Genel Müdürü Vural Karasu, geçen yıldan bu yana planladıkları ancak Türkiye ile Rusya arasında yaşanan uçak krizi nedeniyle ertelemek zorunda kaldıkları uçuşu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Gazipaşa Alanya Havalimanına haftanın her günü uçuş yapacaklarını belirten Karasu, "Alanya bizim sevdiğimiz bir bölge, herhangi bir doluluk sorunu yaşamayacağız" dedi.

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, Türkiye ile Rusya arasında yaşanan uçak krizinin bu seneye yansımadığını görmekten mutluluk duyduklarını belirterek, "Devletler arasında uzun süreli küslükler olmaz, karşılıklı menfaatler söz konusu olur. Bu noktadan baktığımızda geçen yıl yaşadığımız kriz bu seneye sirayet etmedi. Bu krizin çözümü noktasında ciddi adımların atıldığı anlamına geliyor. Bu da bizim için sevindirici, trendin artarak devam etmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik ise son bir haftada, Gazipaşa Alanya Havalimanına 3 yeni firmanın sefere başladığının altını çizerek "Bu yıl güzel ve bereketli bir yıl. Bu bereketin artarak devam etmesini bekliyoruz. Gazipaşa Havalimanı, yıldızı parlayan bir havalimanı. Bölgeye hizmet etmeye devam ediyor. İnanıyorum ki yolcu sayısı artarak devam edecek. Rekorlar kırmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de bölge için güzel gelişmeler yaşandığını belirterek şunları söyledi:

"Bu yılın geçen yıla göre daha daha güzel bir yıl olacağını görüyoruz. Gazipaşa Havalimanının bölgeye yaptığı katkıyı hep beraber görüyoruz. Rus krizinin şuan bir yan etkisi yok, herşey güzel gidiyor. Daha iyiye gideceğini düşünüyorum."