Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bağcılar'da kuyumcu soygunu. Fatih Mahallesi Velioğlu Caddesi 44 numarada bulunan kuyumcuya gelen yabancı uyruklu 3 şahıs soygun gerçekleştirdi. Kuyumcuyu da yaralayan şahıslar olay yerinden yaya olarak kaçtı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken olayla ilgili çalışma başlatıldı.