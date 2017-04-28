Bağcılar'da kuyumcu soygunu. Fatih Mahallesi Velioğlu Caddesi 44 numarada bulunan kuyumcuya gelen yabancı uyruklu 3 şahıs soygun gerçekleştirdi. Kuyumcuyu da yaralayan şahıslar olay yerinden yaya olarak kaçtı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken olayla ilgili çalışma başlatıldı.
Bağcılar'da kuyumcu soygunu: 1 yaralı
28.04.2017 - 16:39 | Son Güncelleme: 28.04.2017 - 16:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bağcılar'da yabancı uyruklu 3 şahıs bir kuyumcuyu soydu. Kuyumcuyu da yaralayan şahıslar yaya olarak olay yerinden kaçtı.
Etiketler : bağcılar,bağcılar soygun,kuyumcu soygunu,haberler,
468644 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/468644.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER